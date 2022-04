Luego de la noticia de que el Municipio de Ullum buscaba crear un refugio para perros callejeros y darles eutanasia al cabo de un tiempo si no los adoptaban, el mismo intendente Leopoldo Soler dio marcha atrás con la propuesta. Es que, la información despertó la polémica en distintos sectores y el proyecto no tendría el visto bueno ni de las autoridades provinciales ni el respaldo de los concejales del departamento ya que la medida va en contra de la ley vigente.

En un principio, Soler había declarado a Diario de Cuyo que “vamos a hacer un refugio para perros callejeros. El destino final de los animales que no sean reclamados por sus dueños o que no sean adoptados será la eutanasia”. Como respuesta inmediata, el secretario de Ambiente provincial, Francisco Guevara, saltó al cruce: “No vamos a permitir que en Ullum sacrifiquen perros”.

Ante esto, el intendente de Ullum sostuvo: “El proyecto ya está presentado, pero si no hay consenso, que por lo visto no va a haber, no podemos avanzar. Además, la provincia, a través de Ambiente, ya manifestó que no apoyará al proyecto y nosotros contábamos con el apoyo de ellos para poder conseguir los medios necesarios. Íbamos a hacer el refugio con aportes económicos de ambos, pero el presupuesto nuestro no podrá sustentarlo”.

Además, Soler agregó: “Si no hay otra solución -que no sea la eutanasia- no podremos tener el refugio, porque no podemos tener en cautiverio y mantener los perros hasta que se produzca la muerte natural. Es decir, no voy a promulgar la ordenanza. Sin eutanasia es imposible, porque el presupuesto es imposible”.

Por último, la concejal Daniela Salinas, indicó: “Mi postura es muy clara. No estoy de acuerdo con que se mate a los animales. Sí comulgo con la idea de que tengamos un refugio, pero no con matarlos. Mañana -por hoy- tenemos reunión de comisiones y ahí hablaremos. Nosotros no estábamos informados y nos desayunamos el domingo con la noticia que publicó Diario de Cuyo y hoy fui a pedir una copia del expediente para analizarlo. Hay que bajarlo y buscar otras soluciones”.