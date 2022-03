En las últimas horas se conoció la historia en primera persona de Cristian Jiménez, un sanjuanino que vive en La Pampa y que confesó su sufrimiento tras padecer durante mucho tiempo los abusos sexuales de su tío sacerdote Hugo Pernini. El muchacho de 36 años de edad es oriundo de la Villa del Carril, pero desde el año 2000 que vive en la provincia pampeana.

Fue Diario de Cuyo quien publicó el relato de Cristian. El joven reveló que contar su historia fue “un momento de sanación” y que todo empezó allá por el año 1998, cuando sus padres se divorciaron. Ahí su madre decidió llevarse a sus tres hijos a vivir a La Pampa junto con quien es el tío de ellos, el sacerdote Pernini. Antes de irse, en 1999, cuando tenía 14 años, su tío vino a San Juan y abusó de él en la casa de su abuela.

Luego, una vez que se instalaron en La Pampa, los ultrajes comenzaron a ser más frecuentes. Recién en el 2004 su madre recibió una casa y ahí pudieron alejarse de la iglesia. La vida de Cristian continuó, conoció a su actual esposa y tuvo dos hijos, que hoy tienen 12 y 7 años de edad. Pero en 2019 sucedió un hecho que lo marcó, que fue la denuncia de un joven contra su tío por abuso sexual.

“Agustín fue el responsable de que yo haya liberado esta carga que hace tiempo tenía”, contó a Diario de Cuyo. Ese muchacho denunció haber sido denunciado entre el 2007 y 2008 por el sacerdote en cuestión. Su denuncia se realizó antes de que prescribiera la causa y Pernini terminó condenado a 12 años de prisión.

Hacia fines del 2021, Cristian pudo declarar ante el juez: “Me quebré y confesé todo”, contó. Anteriormente había sido contactado por su tío, por la abogada y por su mamá para que testificara a su favor desmintiendo todo lo que había dicho Agustín, sumada a la información que los fiscales habían recolectado. Hasta le pidieron que hablara bien de su tío y que declarara que la pornografía que le habían encontrado en la computadora al sacerdote era de él, y así pudieran bajarle la pena. “Querían que mintiera como lo hizo mi mamá y un sinfín de testigos falsos”, destacó.

Hugo Pernini, el tío de Cristian que fue condenado en La Pampa por abusos sexuales.

“Al hablar, me sané. Fue liberador. Le pedí disculpas a Agustín por no haber hablado antes y di detalles de todo lo que hizo conmigo. El juez me creyó”, agregó. A pesar de tener una condena de 12 años, el abusador tiene prisión domiciliaria y vive en la casa de la mamá de Cristian.

“Ni mi esposa ni nadie sabía lo que yo había sufrido. Ella me contuvo y me alentó a hacer lo que correspondía. Siempre estuvo de mi lado pero mi mamá y la familia de ella en San Juan, no. Desde ese momento, no me hablan y solo tengo contacto con la familia de mi papá”, confesó. Hoy, integra la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina cuyo fin es ayudar a otras víctimas a que puedan denunciar. “La contención es lo más importante y que sepan que alguien les cree. Mi tío era el ídolo de muchos porque ayudaba a los humildes pero esa era su arma de llegar a los niños indefensos y vulnerables”, cerró.