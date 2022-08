Un hombre identificado como Blas Albornoz, oriundo de la provincia de Santa Cruz, busca desesperadamente a sus hijos menores, de quienes no sabe nada desde hace un mes. Según relató al diario La Opinión Zona Norte, a principios de julio los niños y su madre salieron de la provincia sin mencionar a dónde. Él cree que podrían estar en San Juan.

La historia fue viralizada en redes sociales tras un posteo que realizó el propio papá. En el mismo señaló que, pese a que con la mujer tienen un acuerdo parental que les prohíbe sacar a los niños de Santa Cruz sin avisar al otro, los chicos se fueron con su mamá sin dejar rastros. Supone que estarían en la provincia sanjuanina porque allí vive la nueva pareja de su ex.

“El día 13 de julio a través del Juzgado de Familia salió un oficio solicitando a todas las fuerzas (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Unidad Regional, entre otras) la restitución inmediata de mis hijos, así que estamos a la espera de que lo resuelvan en el Poder Judicial. Pero se hace difícil ubicarlosm ya que no tenemos datos precisos”, señaló el hombre.

Hasta antes del viaje, Blas señaló que veía a los niños día por medio. “Teníamos ese acuerdo, pero ella no lo cumplió como debe ser, ya que cuando la llamé porque tenía que buscarlos me dijo que se habían ido de vacaciones, sin mi consentimiento. Lo que me da miedo es que ella se entere y se vaya de nuevo con mis hijos”, agregó el hombre, totalmente desesperado.