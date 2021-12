A plena luz del día, un grupo de delincuentes asaltó a una familia y acabó con la ilusión de la más pequeña del clan al robarse 300.000 que tenía guardado para festejar sus 15 años. Todo ocurrió el viernes 3 de diciembre en la localidad de Chimbas, cuando la joven y su mamá se encontraban solas en la vivienda y fueron sorprendidas por los malvivientes.

Según recordó la mamá de la joven Antonela, el robo sucedió en cuestión de minutos en la casa que alquilan desde septiembre de 2018 en calle Salta, a metros de Centenario. Johana contó a Diario de Cuyo que los sujetos entraron al interior del inmueble y la agarraron de los pelos, obligándola a no mirar.

“Tenían un cuchillo con el que me rasparon la frente y la cabeza. La nena veía dibujitos en el teléfono y a mí me llevaron al dormitorio donde me arrodillaron y me dieron patadas porque no me creían que sólo tenía la plata del alquiler y la luz. Después revisaron y ahí dieron con el tacho de cartón donde teníamos la plata de un préstamo de $130.000, un aguinaldo y otras monedas. Me hicieron tocar todo para no dejar huellas”, comentó la mujer.

El dinero que se llevaron los ladrones lo tenían ahorrados para el cumpleaños de la más pequeña de la familia. La joven, entre lágrimas, lamentó lo ocurrido a pesar de que sus padres intentarán poder llevar a cabo su fiesta. “Vamos a hacer todo lo posible para festejárselo. Nuestros familiares nos dijeron que nos van a dar una mano para que ella tenga su fiesta”, prometió el padre, Alberto, un empleado público.

La denuncia ya está hecha y por estos días la Policía se encuentra investigando el episodio. Si bien en un principio informaron un faltante de 260.000 pesos, después, sacando cuentas, llegaron a la conclusión de que era más plata. . “Espero que no volvamos a pasar por algo así, nos hemos quedado todos con miedo”, cerró Johana.