Una de las medidas que se tomaron para intentar frenar el avance del coronavirus tanto a nivel nacional como a nivel local fue el de modificar los horarios de funcionamiento de los locales comerciales. En San Juan, los comercios deberían abrir sus puertas de 9 a 20, pero según publicó Diario Huarpe tomando como fuente al Sindicato Empleados de Comercio, al menos un 30% de los locales de Capital y Rawson no cumplen con esta normativa.

La titular del SEC, Mirna Moral, detalló: “Había muchas quejas de que no estaban cerrando a las 20, sino que lo hacían 20.30 o 21 así que el viernes a las 19.55 ya estábamos en la Peatonal y apenas se hicieron las 20 salimos a recordarles cuál era el horario de cierre”. Esto ocurrió el viernes y, ese mismo día les advirtieron que el sábado iban a realizar controles estrictos junto a efectivos policiales.

Hasta ahora, las recorridas de control solo se hicieron en dos departamentos, pero piensan sumar a Pocito. Esto es porque al sindicato le llegaron comentarios que advertían que hay comercios que cierran a las 21. Si la situación de la violación de la normativa continúa dándose en los locales comerciales, Moral aseguró que serán denunciados por el SEC ante el comité Covid o la Secretaría de Seguridad.

Por otro lado, según las nuevas disposiciones para frenar el avance del Covid, los comercios pueden atender de corrido o con el horario partido en dos, es decir, cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde. Para moral, los empresarios que abren de corrido “no están a la altura de las circunstancias” ya que argumentan que en la siesta no se vende. En esa línea, argumentó: “Lo que pasa es que no se vende porque las personas no tienen dinero o no tienen necesidad de una compra, no por el horario, el horario no influye en la venta, lo que influye en la venta es la pérdida del poder adquisitivo, eso se ve inmediatamente en el comercio”.

Además, Moral agregó que el horario de corrido les traería muchos beneficios sobre todo a los empleados que no deberán estar tan expuestos al coronavirus en cuatro traslados diarios (dos para ir y dos para volver). “Falta la decisión de los empresarios, no se si no tienen la capacidad de decisión o creen que no es necesario, para mí, no hay un motivo razonable para no ir al horario corrido”, culminó la titular del SEC.