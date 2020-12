Durante 9 meses el santuario de la Difunta Correa no recibió visitas. Por la pandemia, los fieles no pudieron llegar hasta el tradicional paraje de Vallecito, el que año a año recibe más y más demostraciones de fe. Finalmente, y siguiendo un protocolo sanitario estricto, el santuario abrió sus puertas a los devotos, quienes no dudaron en visitar y agradecerle a la santa popular por los favores recibidos.

La reapertura fue con cupos reducidos, permiso obligatorio y la aplicación de las medidas sanitarias pertinentes. Para ingresar, se armó un operativo de sanitación y también de desinfección especial en los baños. Los fieles que llegaron hasta Caucete contaban con el permiso, que se debe sacar en la página https://plataforma.sanjuan.tur.ar/permisos-turismo-interno.

Adentro solo se permite una ocupación del 40%. Además no se permite tocar la imagen de la santa popular. Dentro de los protocolos se incluye la toma de la temperatura de los promesantes y el uso de tapaboca incluso para subir las escalinatas. Para quienes significó un gran alivio es para los comerciantes que están dentro del paraje, quienes llevaban meses sin poder trabajar. El Ministerio de Turismo les dio una serie de ayudas y subsidios para que pudieran hacerle frente a estos meses de incertidumbre.

Previo a la apertura, se llevaron trabajos de mejoras en el predio y también de restauración. Federico Peralta, Marcela Laredo, Renzo Martin y Jorge García restauraron las dos imágenes principales de la gruta y la del mausoleo, muy populares entre los fieles y promesantes. Los cuatro realizaron una caracterización más realista de la santa popular, destacando en la figura de Deolinda Correa, su piel morena, resultado de la exposición de la piel que ha estado bajo el sol sanjuanino.