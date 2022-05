Nuevamente habrá paro de colectivos en San Juan. Según lo confirmó el secretario general de la Unión Tranviaria Automotores de San Juan, Héctor Maldonado, a partir de las 00 de este próximo martes se concretará la medida de fuerza de los colectiveros.

En diálogo con Radio Colón, Maldonado indicó que “hasta el momento está ratificado el paro. La semana pasada dentro de la conciliación obligatoria con el Ministerio de Trabajo de la Nación se hizo una audiencia que fracasó. Debido a eso el ministerio fijó audiencia para hoy a las 15 horas pero la dilatación que ha sufrido esto, de ya de más de 2 meses con respecto a la readecuación del salario, llevó al Consejo Directivo a decretar una medida de fuerza desde las 00 horas”.

Además, el dirigente gremial resaltó que UTA San Juan es una sede del sindicato nacional y que el conflicto se debe solucionar a nivel nacional. Por estos motivos, solo tinee rigor la convocatoria que haga el Ministerio de Trabajo de la Nación y no la Subsecretaría de Trabajo de San Juan. “El ministro Hensel va a tener que ir preparando las sanciones para UTA. Vemos con preocupación que el ministro viva en otra dimensión. Considera que San Juan no tiene motivos pero que nos diga por qué los choferes perciben los salarios hoy igual a diciembre del año pasado. Los trabajadores de San Juan están en las mismas condiciones”.

En ese mismo sentido, Maldonado subrayó que “si la provincia hace lo que debe hacer, que apriete a las cámaras empresarias para que firme el acuerdo salarial”. Además, advirtió que los responsables del gremio en San Juan no asistirán a la Subsecretaría de Trabajo ya que “hay una audiencia fijada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la Subsecretaría de Trabajo no tiene ámbito para resolver el problema”. Por último, redundó: “Somos una seccional que somos parte de la Unión Tranviaria Automotor que negocia con el Ministerio de la Nación. No es un conflicto provincial donde deba tomar intervención la subsecretaría”.