En estas últimas horas se conoció la noticia de una sanjuanina a la que no dejan ingresar a su casa y que por eso duerme en el piso del patio que da a la vereda. Además, hace sus necesidades y se higieniza a la vista de todos los transeúntes. Según indicaron, esto ocurre en una casa sobre Avenida Alem, en Concepción, Capital.

Fue en la radio AM1020 cuando una vecina relató y describió la situación: “Por calle Alem pasando Cereceto hay una chica de unos 30 y pico en condiciones lamentables. La madre le ha puesto rejas a la puerta y no le permite el ingreso a la casa. La chica duerme ahí afuera haga frio o calor. Esto viene desde hace varios años ya que dicen que tiene problemas psiquiátricos por consumo. La madre no la quiere internar según los vecinos dicen que es porque no quiere perder los beneficios que tiene, no me consta”.

Además, la oyente que llamó a la emisora para contar lo sucedido agregó: “Pero hace unos días traía a mis hijos de la escuela y la chica estaba haciendo sus necesidades afuera si, ahí en el patio, también se lava ahí en el patio todo lo hace ahí. Yo llamé a la Policía. Me dijeron que ya sabían quién era porque reciben muchas quejas de ella, pero no hacen nada. Y es una vergüenza que la tengan viviendo en esas condiciones”.

Por último, exclamó: “¡Peor que un animal y nadie hace nada! Por favor tomen cartas en el asunto y hagan algo por favor!”. De acuerdo a esta denuncia realizada en la radio, el móvil del medio se acercó hasta el lugar y pudo constatar que había efectivamente una mujer durmiendo en el frente de la vivienda. Además, hablaron con los vecinos, quienes indicaron que esta situación existe desde hace mucho tiempo.