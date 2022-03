En medio de una aceleración de la inflación, en San Juan salen a controlar los precios en los pequeños comercios con ayuda de los municipios. Son 580 los productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas, pero se retrotraerán a los valores vigentes al 10 de marzo pasado ante un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados. Ante esta situación, en la provincia habrá distintos controles que estarán a cargo de la Dirección de Defensa al Consumidor.

“Estamos atentos a la información que no llegue desde Nación, no sólo de los productos sino de los montos de las multas a quienes incumplan. Por supuesto que también pedimos la colaboración de los consumidores en el caso que detecten que no se cumple con los acuerdos. Iremos al lugar a inspeccionar y comprobar si es así. El acuerdo abarca a las cadenas nacionales pero los mayoristas locales trabajan con Precios Cuidados y son alcanzados por los controles. Hay otros casos en los que incluso ofrecen precios menores y más accesibles”, señaló Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor, en radio Estación Claridad.

El funcionario señaló que al revisar las listas de precios en marzo, se detectaron aumentos de precios en varios productos. “Hoy, los inspectores saldrán a los establecimientos comerciales a dialogar para que también ajusten y retrotraigan los precios. En San Juan, nunca tuvimos problemas con los mayoristas locales y buscan trabajar tranquilos”, agregó.

Para el operativo de control, Pérez destacó que “se va a requerir nuevamente la ayuda de los municipios para que sus inspectores hagan un control exhaustivo y podamos llegar a todos los lugares de la provincia”.

En San Juan, la inflación de febrero fue del 5,7%, un punto más que la del país. Según informó el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, hubo un fuerte impacto en el rubro alimentos, principalmente verduras.