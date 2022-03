El ataque de Rusia contra Ucrania ya tuvo su primer impacto en la provincia de San Juan. Según publicó Diario de Cuyo este martes, por la guerra que mantiene en vilo al mundo los molinos han suspendido hasta nuevo aviso las entregas de harina y temen que haya faltante del producto, que podría afectar la fabricación del pan y sus derivados. Hay incertidumbre en el sector.

Tanto Rusia como Ucrania son grandes productores y exportadores de trigo, y si el conflicto bélico continúa, hay miedo es que el enfrentamiento impacte en la provisión de los granos y en una suba internacional de los costos. Mientras tanto, algunos molinos harineros hablan de una mayor suba en el futuro y por eso suspendieron las entregas hasta que se aclare el panorama.

Desde la Cámara Gremial e Industrial de Panaderos, Manuel Rodríguez explicó que “los molinos nos han suspendido la venta de harina y no se sabe a qué precios llegarán las próximas entregas”. Y sobre las razones manifestó que “hay un conjunto de cosas, como por ejemplo que en las exportaciones les está yendo bien y ahora quieren aprovechar para ganar más”.

Las entregas que estaban pactadas para la semana pasada aún no fueron realizadas y no saben qué va a pasar en los próximos días. “No sabemos a qué precio vamos a recibir las próximas bolsas”, sostuvo. Otro panadero agregó que “las entregas están suspendidas y no sabemos a qué precios van a llegar las próximas bolsas”.

Cabe destacar que el 80% del valor del kilo de pan está relacionado con la harina, razón por la que si este producto comienza a incrementarse en los próximos días, habrá un impacto directo en el costo del pan y sus derivados.