Diego Álvarez, el asesino y ex esposo de Brenda Requena Montaño, confesó que la mató hace casi dos años en Albardón. A pesar de esta confirmación, afirma no recordar si quemó y enterró su cuerpo para que no sea encontrado por la Policía. Este lunes pasado, comenzó el juicio por el femicidio de la sanjuanina de 24 años que conmocionó a la provincia y continuará durante el transcurso de la semana. Se espera que el viernes, el tribunal emita una resolución judicial.

A Brenda la estrangularon hasta matarla y posteriormente quemaron su cuerpo, lo envolvieron en membrana asfáltica y lo enterraron. Por eso, a Diego Álvarez, principal sospechoso por el femicidio de quien era su esposa, le llegó la hora de declarar. El debate empezó el lunes a las 10 y terminó minutos después de las 13. Allí se leyó la requisitoria de elevación a juicio, con los detalles del macabro crimen que ocurrió el 11 de julio de 2019 en un descampado de la localidad albardonera de Campo Fuera.

Cabe recordar que la causa comenzó a ser investigada primero como búsqueda de paradero de la joven porque el mismo Álvarez había denunciado en la Comisaría 18 que su esposa había desaparecido después de que él la había encontrado con su presunto amante, José Guajardo. Incluso, el mismo femicida salió en televisión diciendo que no sabía dónde estaba su mujer, versión que, sin embargo, se cayó en pocos días y finalmente se supo la verdad.

Álvarez estuvo en la jornada del lunes en la indagatoria junto con los médicos forenses del caso. Este martes, es el turno de declarar de la mamá de Brenda, Laura Requena, y también de José Guajardo, el presunto amante de la joven asesinada. El femicida afirmó que esa mañana del 11 de julio de 2019 se levantó temprano y que fue a pedir turno al hospital por pedido de su esposa, y que cuando regresó, encontró la puerta principal cerrada. Por ese motivo, entró por la pieza del fondo y no vio a Brenda, pero sí a sus dos niños durmiendo.

Luego, Álvarez agregó que salió a buscar a la mujer porque sabía que era de salir a caminar y que la encontró en el “Bosquecito” junto a Guajardo. Luego, explicó que le tiró una pierda al hombre, que ante esto huyó, pero que a Brenda la estranguló hasta matarla. Sin embargo, afirmó que después de ese suceso no recordaba más nada.

En el momento del crimen, Álvarez fue descubierto por unos menores que lo vieron quemando algo un descampado el mismo día del crimen. Cinco días después de su desaparición, a Brenda la encontraron muerta y si bien el cadáver estaba irreconocible, el estudio de ADN confirmó que era ella.