Chocaron con un camión estacionado: primero murió el padre y ahora el hijo

Oscar Martín, de 51 años, y su hijo Cristian Martín, de 21, eran fanáticos de los fierros. Por eso, el sábado por la noche habían ido al taller mecánico donde solían llevar su auto que preparaban para correr picadas. La muerte encontró a los sanjuaninos cuando regresaban a su casa en el departamento de Rawson y chocaron contra un camión estacionado.

Por motivos que aún se investigan, Oscar perdió el control del Volkswagen Golf que manejaba y se estrelló contra un camión estacionado. El padre murió en el acto y Cristian quedó internado luchando por su vida en una cama del Hospital Guillermo Rawson, en la Capital provincial. Este lunes se confirmó la peor noticia, el cuerpo del joven de 21 años no restió y murió.

En redes sociales, se multiplicaron los pedidos de oración por la salud del joven. Miles de sanjuaninos pedían por su pronta recuperación y le daban ánimos. “Dale amigo, vos podés”, decían algunos de los mensajes que le dejaron en su perfil de Facebook.

El accidente fue en calle Independencia, entre Aberastain y Nacussi, en Pocito. El camión contra el que se impactaron estaba estacionado al costado de la calle y el Vokswagen de los Martín quedó incrustado debajo del rodado de mayor porte. Los bomberos tuvieron que cortar el vehículo para poder rescatar el cuerpo de Oscar de entre las chapas y trasladaron a Cristian en una ambulancia hacia el hospital donde finalmente falleció.

Desde la UFI Delitos Especiales que investiga el accidente, informaron a Diario de Cuyo que minutos antes de chocar, padre e hijo habían estado tomando bebidas alcohólicas en un taller de la zona. Creen que por eso, no hubo maniobra que pudieran hacer para evitar el impacto. En la calle quedó marcada la frenada del VW y ya está descartado que no hubo terceros involucrados. Como el accidente fatal no tiene otros responsables, la causa queda sin culpables y será enviada a archivo.