Exigieron justicia por el femicidio de Fabiana Luna

En la tarde de este sábado, frente a la Jefatura de Policía de Rafaela, se realizó una movilización en reclamo del esclarecimiento del femicidio de Fabiana Luna.

Maricel “La Negra” López fue quien tomó la palabra inicialmente. Aclaró que no había nada organizado. “Estamos presentes porque nos llegó un flyer, con esta convocatoria. Hay una sana y triste costumbre: la de convocarnos para reclamar Justicia. Queríamos hacer este gesto, para que no pase desapercibido. A nosotras no nos importa a qué se dedicaba, cómo vestía, de qué barrio era. Pero si no venimos, parece que los diarios cuentan sólo una parte”.

“Si nos tocan a una, nos tocan a todas. No puede seguir pasando esto. Este es el momento en que tenemos que estar juntas y hermanadas. Tenemos que estar juntas, porque tenemos un femicida caminando entre nosotras y se lo tenemos que hacer pagar. Por las compañeras que están acá, por las que no están, por las que callan... no tenemos que tener miedo y tenemos que denunciar. Hay que estar y luchar”, gritó otra manifestante.

Después de esto, hubo aplausos y una breve movilización por el Bv. Santa Fe.

Marcha en Rafaela por el femicidio de la sanjuanina Fabiana Luna Foto: Vía Rafaela

El cuerpo de Luna, una sanjuanina de 25 años y madre de tres hijos, fue encontrado sin vida el viernes al mediodía, en cercanías del Camino Público N° 4 (un camino cerrado que deriva al Autódromo) y la Ruta Nacional N° 34. Una zona en donde, se informó, ejercía la prostitución.

De acuerdo a las primeras informaciones, las causas de su muerte sería “asfixia por estrangulamiento”. También su cuerpo habría presentado cortes.