El último sábado a primera hora de la mañana en el Médano de Oro, un hombre identificado como Alberto José Ahumada que caminaba por el costado de la Ruta 155 con una moto en sus manos, fue embestido de manera violenta y por detrás por un automovilista en estado de ebriedad a bordo de un Renault Sandero. Según indicaron fuentes policiales a los medios locales, ocurrió minutos antes de las 7:30 a la altura de calle Ramón Franco.

Los primeros datos indicaron que la víctima fatal caminaba con su moto al costado de la ruta, aparentemente con un desperfecto o una pinchadura, junto a una mujer que lo acompañaba del lado interno de la calzada. Así fue como el automóvil manejado por Sergio Raúl Benegas impactó al hombre que caminaba junto a su motocicleta, mientras que la mujer resultó ilesa.

El automovilista, según determinaron las fuentes que investigaron el caso, tenía cinco veces más alcohol en sangre del permitido. A Benegas lo filmaron defendiéndose y diciendo: “Acá estoy. Yo no tengo la culpa. Mirame, yo no tengo la culpa”. El video revelador fue publicado por Diario de Cuyo y en él se puede observar al automovilista que quedó detenido en la Sub Comisaría del Médano de Oro.

Además, también circuló una imagen del vehículo con la moto incrustada en la parte delantera, la cual asombra y estremece por la violencia del impacto. La mujer que acompañaba al fallecido sería la pareja, una mujer llamada Griselda, quien milagrosamente resultó ilesa tras el choque.