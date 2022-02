El próximo 18 de mayo se llevará a cabo de manera presencial el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022. En este marco, se estima que en un mes, aproximadamente, esté habilitada la opción digital para contestar el cuestionario. En San Juan, alentarán a que se realice de manera virtual para agilizar el trabajo de los censistas.

Según destacó la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, Claudia Lecich, a Diario La Provincia SJ, “se apostará a nivel comité a la difusión intensiva de esta opción para que los sanjuaninos completen el censo digital. Se trata de una plataforma amable y sencilla con la que se podrá responder el cuestionario. Eso va a significar una economía de tiempo para la jornada del 18 de mayo muy importante. Por supuesto que se contemplan los factores de conectividad y que hay lugares en los que el trabajo presencial será fundamental”.

El censo digital, explicaron, se habilitará desde el miércoles 16 de marzo hasta el lunes 16 de mayo. Según destacó Lecich, “un tiempo extenso para que los sanjuaninos respondan y obtengan un código alfanumérico que deberán conservar. El día del censo se lo entregarán al encuestador que dará por registrados esos datos. Con esto, también se logra un resguardo sanitario porque el tiempo que se compartirá será mínimo a diferencia de quienes completen las grillas de forma presencial”.

En San Juan se estima que unos 15.000 censistas se verán involucrados en la tarea. Si bien no se sabe aún cuántas personas que no sean de la comunidad docente se sumarán, “aún no podemos confirmar el número pero pueden postularse en la Web del Censo (https://censo.gob.ar/index.php/quiero-ser-censista/), completando sus datos”.

Para poder completar el censo en línea, los ciudadanos deberán disponer de una computadora, Tablet o celular con acceso a internet. “El objetivo de esta herramienta es que todas las viviendas particulares en áreas rurales y urbanas puedan autocensarse cuándo y dónde quieran, además de optimizar los tiempos de llenado de datos”. De cualquier manera, indicaron, los censistas acreditados recorrerán todas las viviendas particulares en áreas urbanas del país para realizar las entrevistas presenciales, en caso de que corresponda. Si las personas optaron por completar el Censo digital, lo único que se les solicitará será el comprobante de finalización del mismo, que consistirá en un código alfanumérico de 6 dígitos generado automáticamente al terminar de completar el cuestionario censal.