Buscan a un cordobés que estafó a varias familias sanjuaninas con un alquiler trucho

Un enfermero sanjuanino vive horas de terror porque quiso alquilar una casa y lo estafaron con el dinero que depositó. Se trata de Luciano Algarilla, quien contó su historia a Telesol Diario y anunció que ahora vende rifas para poder recuperar algo de lo que perdió.

“Me siento como un bolu.... Te ponés a ver los papeles que te dan; vi las fotos, y jamás pensás que te van a engañar de este modo. Me angustié muchísimo”, comenzó relatando el enfermero al diario local. Según su relato vio el aviso de la casa para alquilar en Marketplace, una sección que ofrece Facebook para poder vender y comprar distintas cosas.

Luciano que también tiene un trabajo como tatuador, estaba buscando un lugar para vivir en Santa Lucía, un departamento del Gran San Juan, porque justamente cerca vive su hermana. La vivienda que vio en Marketplace estaba a la vuelta de la casa de su familiar así que le pareció una excelente opción para lo que él quería.

La vivienda, de dos plantas, está ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen y el estafador, identificado como Gonzalo Gomes, pedía 35 mil pesos del mes de depósito y otros 35 mil del mes de alquiler. Para poder convencer a su víctima de que todo era real, le envió fotos del DNI de su esposa, la supuesta propietaria, y hasta una escritura falsa que indicaba que la casa le pertenecía.

“Empezamos a charlar por Whatsapp y me mandó varias fotos del interior de la casa, del balcón y la ubicación. Me pedía 35.000 pesos del mes de anticipo y otros 35.000 pesos del mes para el alquiler”, explicó el sanjuanino estafado. Así las cosas Luciano le transfirió al estafador, 25 mil pesos por Mercado Pago como anticipo porque le dijeron que la casa podía ser alquilada por otra persona en cualquier momento.

El enfermero quedó para reunirse al día siguiente en el domicilio para concretar los trámites y, a pesar de que llegó puntual, el supuesto dueño de la casa nunca apareció. Fue una vecina la que se le acercó para aclararle que la vivienda no estaba en alquiler y que ya habían sido varias las personas que fueron engañadas por este sujeto.

La denuncia ya fue radicada en Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan y, desde ese lugar, los investigadores ya pudieron averiguar que la cuenta de Mercado Pago que usa el estafador es de Mendoza pero que él sería de Córdoba. Ahora ni siquiera saben si el nombre Gonzalo Gomes es real.

“Le llamé a este sujeto y nunca me respondió. Inclusive me bloqueó de Whatsapp. Ya está, perdí la plata. Pero para evitar que le pase a otra gente fui el sábado en la noche a hacer la denuncia en la Central de Policía. Hasta me contacté con Mercado Pago, pero me dijeron que no podían hacer nada porque ellos no detectaban ninguna irregularidad en la cuenta a la que le mandé el dinero”, cerró muy angustiado el joven.