El departamento Iglesia está viviendo horas de desconcierto por la desaparición de un conocido ex comisario. Se trata de José Luis Zabala, de 77 años, quien sufre una enfermedad mental que lo hace desorientarse y lleva ya cuatro días sin que nadie sepa su paradero. Su esposa, Silvia Martínez, pidió ayuda en Radio FM Cumbre e indicó que el último rastro de su marido fue en Los Horcones, una zona bastante peligrosa.

Ese lugar fue señalado por los canes de búsqueda. El tema es que allí hay pozos de gran profundidad y temen que se pudiera haber caído ahí. Hasta el momento, el rastrillaje no ha tenido éxito.

Zabala es ex policía, oriundo de Buenos Aires. Desapareció el jueves pasado en el lugar a donde vive, en la Estancia Guañizuil. Según el relato de su esposa, ella salió a trabajar y al regreso no volvió a verlo. También, contó que el ex comisario se había extraviado un mes atrás y permaneció perdido durante dos días. “Lo encontré en la montaña, estaba desmayado, se había caído y estaba golpeado. Pido que si alguien lo levantó en un vehículo, que por favor de aviso a las autoridades”, indicó Silvia.

Además, la esposa de Zabala indicó que tiene buen estado físico ya que son maratonistas y están acostumbrados a la resistencia en la montaña. Además, se mostró esperanzada de poder encontrarlo con vida. Al momento de perderse, el hombre vestía un pantalón de jean celeste claro, zapatillas negras y un buzo de color verde.