Blanca es una pequeña sanjuanina de 9 meses que necesita operarse para salvar su vida y su obra social no la cubre

Blanca Olivia Aguilera es una bebé sanjuanina de 9 meses que padece de acondroplasia, conocida como enanismo. No obstante esto, los padres de la pequeña descubrieron tiempo después que la nena tiene además una lesión medular que pone en riesgo su vida si no se opera.

Al nacer, y tras diagnosticarle sobre su condición, los padres no se quedaron con la primera información médica que sostuvo que se trataba de una cuestión estética. Al consultarle a un médico especialista, el panorama fue mucho más impactante y desesperante para los padres, ya que el neurólogo al que consultaron les comunicó que Bianca tenía una lesión entre el cráneo y la columna que podría dejarla con una parálisis.

No obstante a eso, la familia visitó a tres médicos distintos para que deriven a la nena al hospital Garrahan. En junio se le realizó en ese hospital un estudio genético y se le programó una cirugía para este jueves.

Sin embargo, desde la obra social OSECAC no obtuvieron respuesta con respecto a su cobertura por lo que debieron volverse de Buenos Aires sin poder saber si la niña podrá ser intervenida.

“A mi bebé le apareció una jorobita y nosotros tenemos un médico neurólogo de Buenos Aires que una vez por mes viene a San Juan. El neurólogo nos atendió y nos dijo que la niña tiene una lesión entre el cráneo y la columna, que la médula le está presionando y que si sigue presionando la puede dejar con parálisis”, comentó Cecilia Báez, la mamá de Blanca.

“Lo presenté el lunes pasado y me dicen que recién el jueves o viernes lo cargan, no entienden que es urgente y todavía no tenemos respuesta”, aseguró la mujer.

“Ya no falta ningún papel porque desde que mi hija nació no descanso. Necesito que nos dé inmediatamente los pasajes y la estadía”, concluyó Cecilia, quien desesperadamente necesita que su hija sea operada este jueves, porque si pierden el turno todo podría retrasarse y la vida de la pequeña corre peligro.