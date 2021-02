El actor y notero sanjuanino Darío Barassi recibió este viernes el alta tras haberse contagiado de coronavirus y compartió un mensaje en las redes sociales asegurando que vivió el proceso con angustia, ya que tuvo todos los síntomas de la enfermedad aunque en forma leve.

Desde su cuenta de Instagram, el reconocido conductor dio a conocer la noticia de su recuperación y la de su familia en un video en el que agradeció el acompañamiento y el apoyo recibido durante el padecimiento de la enfermedad.

En el comienzo del su mensaje, Barassi aseguró estar “muy agradecido con Dios y con la vida porque lo transitamos con relativa liviandad, sobre todo mi mujer y mi hija, que gracias a Dios no tuvieron grandes alteraciones”.

En ese sentido, explico que su hija Emilia, fruto de su relación con la también sanjuanina Lucía Gómez Centurión, atravesó la convalecencia con “unos moquitos, una tos y nada más”, mientras que su esposa sufrió la pérdida del gusto y el olfato, así como un profundo cansancio, aunque destacó que “es un toro y se la bancó como una campeona”.

En su caso particular, el sanjuanino vivió con preocupación los días de aislamiento debido a su cuadro de salud preexistente: “Yo también tuve suerte porque soy de riesgo por mi sobrepeso, que me enteré ahora que soy obeso. Arranqué con mucho miedo, muy preocupado, tuve todos los síntomas del mundo. Me quedé sin gusto, sin olfato, tuve malestar estomacal, me dolió la cabeza, tuve fiebre y tuve gripe, pero todo con liviandad”, señaló Barassi.

Ya con el alta médica, el conductor de “100 argentinos”, que se emite por Canal 13, aseguró tanto él como su familia buscarán recuperar paulatinamente la normalidad y que se someterán a chequeos médicos para constatar que el virus no haya dejado secuelas, aunque son “optimistas”.

“Me sentí muy acompañado, muy querido, soy un agradecido de la carrera que tengo y de las cosas que me tocan vivir, pero sobre todo estoy muy orgulloso de sentirme un tipo querido por mi familia, mis amigos y el público, es de mis mayores conquistas y logros”, añadió.

Cerrando su mensaje, Barassi volvió a agradecer “el aguante y el afecto” recibidos e instó a todos a cuidarse para evitar contagiarse de la enfermedad.