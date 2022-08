Ante la eliminación de las PASO, el uñaquismo buscará consensuar con la oposición el nuevo sistema electoral

Luego de idas y venidas en la Justicia, se confirmó la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en San Juan. Como la iniciativa generó rechazo en la oposición, desde el Gobierno provincial buscan calmar las aguas y propondrían un proyecto con consenso mayoritario de los legisladores de los diferentes bloques. Así, pretenden evitar que los votantes asistan a una doble elección.

Ante esta situación, el vicegobernador de San Juan y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, indicó que “estamos avanzando pero no hay un proyecto de ley escrito. Con los fallos de la Justicia sobre las PASO, se han acelerado las conversaciones no sólo en el oficialismo, sino en todos los bloques, buscando la posibilidad del sistema electoral que se establezca por consenso mayoritario”, según publicó Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que “hoy las PASO están eliminadas y cada uno tiene derecho a recurrir a las instancias que correspondan. Pero la ratificación de su eliminación han acelerado los tiempos de conversación con los distintos bloques”.

Por último, insistió en que “buscamos un sistema electoral amplio y participativo que evite la doble elección” y también resaltó que si hay consenso con la mayoría de los bloques habrá procedimiento alternativo y que en caso contrario “regirán las internas partidarias”.

Cabe recordar que, a través de la Sala IV, la Cámara Civil reafirmó la eliminación de las PASO en San Juan. El dictamen fue emitido el viernes 12 de agosto, desestimando el pedido que había realizado Juntos por el Cambio, que planteaba como “inconstitucional” a la norma. Ya había pasado por alto una petición similar por parte del giojismo.