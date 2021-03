El Ministerio de Salud Pública de San Juan empezó a preparar un equipo de profesionales para comenzar con la vacunación “a domicilio” en los departamentos del Gran San Juan. Como principales destinatarios, esta medida tendrá a los adultos mayores que no puedan trasladarse para poder recibir la dosis que les corresponda.

Según indicó Alina Almazán, la secretaria de Planificación a Diario Huarpe, “Todavía no hemos lanzado el operativo, pero ya está en los planes del ministerio”. Además, la funcionaria indicó que cuando se habilitó la vacunación para mayores de 80 años hace dos semanas, se destinó un equipo chico de personas que a través de una página digital recibía pedidos de gente que no podía movilizarse hasta el punto asignado. Si bien fueron muchas las solicitudes recibidas, pudieron cumplir con su atención, pero de igual manera evaluaron esa situación y definieron armar una brigada especial que salga a los barrios.

Almazán indicó que están ultimando detalles porque hasta el momento no hay un plan de acción concreto. En un primer momento la idea es ejecutar el plan con los adultos pero posteriormente no descartan ampliar este sistema y evitar así la aglomeración de gente en los centros ya establecidos. Un detalle no menor es que los agentes asignados a este operativo tendrán una identificación con el logo del ministerio.

Por otro lado, la funcionaria afirmó que el programa de inmunización avanza a grandes pasos en San Juan. Aproximadamente 70 personas adultas son inoculadas por día en cada burbuja de vacunación (un vacunados y un registrador), un trabajo que tiene una duración promedio de 5 horas. Cada centro habilitado en los departamentos tiene entre dos a ocho burbujas de vacunación y para poder abrir un frasco contenedor del componente contra el Covid-19 se necesitan cinco personas sentadas en la isla. Sin embargo, a los docentes, personal de salud y de seguridad se les acorta el plazo y por turno pueden vacunarse hasta 120 personas. Este número es mayor porque el recambio dentro de esos puntos es más rápido, indicó Almazán.

Por otro lado, Salud dispuso de un nuevo centro de hisopado para la población esencial: el espacio Infinito por Descubrir (IxD). Allí llegan para inmunizarse tanto docentes como personal de salud, y sirvió para descomprimir las instalaciones del Estadio Aldo Cantoni. “La vigilancia de anticuerpo va perdiendo vigencia a medida que avanza la vacunación porque les otorga los anticuerpos”, concluyó Almazán.