San Juan continúa con su campaña de vacunación y el último lunes comenzó con la inoculación a los mayores de 70 años. Según informaron, en la primera jornada se logró atender a 1.300 sanjuaninos que recibieron su turno en el primer día de este grupo, que pudieron inscribirse desde el viernes pasado.

El mensaje con la confirmación del día, horario y lugar empezó a llegar el sábado y hasta el momento continúan enviándose. Son un total de 40 mil adultos mayores de entre 70 y 80 años de edad que forman parte de un grupo estratégico que ya comenzaron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Este grupo de pacientes es bastante numeroso. Desde el viernes pasado a las 10 de la mañana que a través de la página web del Gobierno empezaron las inscripciones, pero la misma colapsó por la gran demanda (20 mil usuarios ingresaron a la vez) y con el correr de las horas pudo normalizarse el servicio. Alrededor de las 11.30, cerca de 3 mil sanjuaninos habían logrado inscribirse, mientras que a las 15 ya habían superado la barrera de los 10 mil.

El último lunes, el gobernador Sergio Uñac se había referido a la cantidad de vacunas que llegan a la provincia, manifestando que “es un problema mundial, hay países como Estados Unidos donde dicen que tienen más dosis que otros, no es algo que podamos resolver nosotros, no solo como provincia sino como país también. Estamos haciendo todas las gestiones posibles para tener la mayor cantidad de dosis pero obviamente es un recurso escaso en el mundo y la República Argentina no escapa a esa realidad”.

Además, el mandatario elogió el AutoVac, que es el sistema por el cual una persona se puede vacunar sin bajarse del auto, mecanismo que se aplica para la segunda dosis. “Felicitaciones a la ministra de Salud por esta apuesta para seguir inmunizando en la provincia de San Juan a los sectores que ya están predeterminados por la información que ha dado el Ministerio de Salud. La idea es abrir más bocas donde se pueda llegar a vacunar y donde podamos agilizar este sistema, dependiendo de la cantidad de vacunas que Nación va mandando a las provincias argentinas”.