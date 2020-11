En tiempos de pandemia, son muchas las personas que sacaron todo su potencial solidario y creativo para ponerlo a disposición de quien más lo necesite. Un claro ejemplo es lo que sucede en San Juan, donde un profesor de yoga de 55 años decidió compartir sus clases de manera gratuita a pacientes de riesgo, los más vulnerables frente al coronavirus. Su propósito es mejorar la calidad de vida de esas personas y ayudarlos a combatir el miedo frente al virus.

El protagonista de esta historia se llama Luis Herrera. Su interés por esta disciplina nació cuando le diagnosticaron diabétes, a los 35 años. Como le costaba mucho aceptar la enfermedad y también convivir con ella, se aferró a su esposa Nancy y a la yoga para poder sobrellevar la situación.

“Es difícil aceptar que vas a tener una enfermedad complicada de por vida y te genera angustia. Cuando estaba pasando por esta situación decidí empezar a hacer yoga y eso me ayudó a superar todo lo negativo y a alcanzar un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Y me fui sintiendo muy bien conmigo. Al tiempo sentí como un llamado en aprender esta disciplina para poder transmitir sus bondades. Fue así que hace 5 años me convertí en instructor y profesor de yoga. Desde entonces doy clases y mi mayor satisfacción es escuchar a los alumnos cuando cuentan cómo les mejoró la vida desde que lo practican”, comentó Herrera a Diario de Cuyo.

Luis Herrera también padeció diabetes y contó que la yoga ayudó a mejorar su calidad de vida.

Ahora en pandemia, Luis decidió encabezar un proyecto solidario. La idea es compartir sus conocimientos sobre yoya y ayudar a personas con diabetes que integran el grupo de riesgo de Covid-19. “El miedo afecta a los riñones, órganos que también daña la diabetes, además paraliza. Si vamos a estar dos años conviviendo con el coronavirus no podemos los diabéticos estar paralizados por tanto tiempo porque para nosotros estar sin movimiento es tan o más peligroso que contraer el virus”, expresó.

Las clases incluyen ejercicios de estimulación para el buen funcionamiento de riñones, páncreas, corazón, arterias y sistema circulatorio, los más afectados por el coronavirus. “El yoga mejora el sistema inmunológico en general y cualquier personas puede practicarlo. Si hay posturas que no puede hacer se le da una equivalente adaptada a su condición física. Hasta sentado en una silla se puede hacer yoga, sólo hay que animarse a buscar una mejor calidad de vida”, sostuvo el profesor.

Los interesados deben acercarse al Centro de Enseñanza Narayani, ubicado en el Lateral Este de Circunvalación, entre calles General Paz y Sarmiento, en Santa Lucía. El cupo es para 12 personas y las clases serán unicamente los días viernes. Para asistir hay todo un protocolo, por ejemplo el uso de tapabocas, distanciamiento, aplicar sanitizante sobre la ropa y llevar su propia botella de agua.