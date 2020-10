Fernanda Parta Arias es una joven mamá sanjuanina que fue abandonada a su suerte en Bolivia junto a su hijito pequeño. Su ex pareja la echó de la casa. Sin trabajo ni posibilidades de conseguir un techo, tuvo que dormir hasta en la calle. Fernanda vivió un calvario hasta que finalmente pudo ser rescatada por el Gobierno de San Juan. El 23 de agosto, gracias a un mega operativo, llegó a la provincia.

Un poco más tranquila después de los momentos de desesperación vividos, Fernanda contó sus vivencias. ‘Mi pareja me dejó en la calle, estuve como dos meses sufriéndola, pasando frio y hambre. No tuve ningún problema de salud y de él no supe nada, se lo tragó la tierra, bastante mala decisión acompañarlo”, empezó narrando en Canal 13. “Tenía miedo, por un lado quería venirme y lo más urgente posible porque yo crío a mi hijo sola”, agregó.

La imagen de Fernanda se viralizó gracias a las redes sociales.

El rostro de Fernanda se hizo conocido luego de que una mujer la grabara y publicara el video en las redes sociales. La joven recordó que la filmó una mujer llamada Patricia, gracias a quien comían. “Crees que a vos nomas te puede pasar, en Bolivia mucha gente vive en la calle, nunca tuve problemas ni se quisieron propasar conmigo porque la gente apoya a la gente de la calle. Tuve mucha ayuda recibida de personas que viven en la calle. Tenés un pan en el bolsillo y crees que tenés el mundo, pero nunca te vas a imaginar que la persona que menos tenga te ayuda”, agregó.

Gracias a un intenso movimiento, que incluyó trámites en Cancillería, Fernanda pudo regresar a San Juan el pasado 23 de agosto. Allá me dijeron vamos y me fui. Me fue a buscar la Policía, un hombre de Cancillería de acá, gracias a él una familia me hospedó en su casa. Me hicieron la prueba de Covid-19. Volamos y gracias a Dios no tuvimos contagios ni nos enfermamos”, concluyó.