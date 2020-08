Tras la muerte de su padre Marisel Gordillo descubrió que es adoptada y ahora inició una búsqueda para encontrar a su madre biológica. Sabe que su madre era una jovencita que la dejó llorando en el hospital Rawson. Al poco tiempo fue adoptada por su familia, que la crió con amor junto a sus cinco hermanos.

Marisel tiene 41 años y en diálogo con diario La Provincia contó: “No tengo papeles legales de adopción pero pese a que mi papá era policía federal mi mamá asegura que no fui apropiada. Mi mamá biológica me tuvo y me dejó en el hospital. Me dijeron que no me quería dejar, que lloraba, pero como muchas chicas jovencitas que no podían llegar con un bebé a su casa. Por lo que me averigüé, puede ser que mi madre trabajara como empleada doméstica en la casa de un médico y que tenía entre 16 y 18 años”.

Entre los datos que tiene sabe que llegó a manos de su familia por una enfermera del nosocomio, pero la mujer murió. “Al parecer era usual que cuando se daban estos casos, los médicos y enfermeras buscaban a familias que quisieran cuidar a estos chicos y les hacían un certificado de nacimiento a nombre de los padres adoptantes. En mi partida de nacimiento no figura nada, ni el nombre del médico ni dónde nací. Una tía me contó que recordaba que el apellido de la chica era Rojas, pero mamá me dice que se llamaba Alicia, pero que recuerda de apellido Díaz“, indicó.

Nadie en la familia de Marisel tiene más datos. Está asentada como nacida el 8 de octubre de 1978. Si bien le aseguran que no se trata de un caso de apropiación de la Dictadura, lo mismo le harán los análisis para corroborarlo. “Quiero conocerla, saber si me buscó. Sé que también me puedo encontrar con una persona que no quiera saber nada, pero quiero saber qué le pasó a ella en su vida. Si me quiso buscar y no pudo, quiero que me conozca, que sepa que tiene nietos y una bisnieta. Yo también fui madre a los 16 años y mis padres me aceptaron con mi bebé. Solo quiero cerrar un ciclo, solo estoy interesada en lo afectivo, pese a que nunca tuve falta de amor”, finalizó la mujer.