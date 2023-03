Una joven trans se arrepintió de cambiar de sexo: “¿Cómo me dejaron hacer eso?”

Susana Domínguez se volvió viral tras denunciar a la sanidad pública de España por lo que consideró un “error de diagnóstico” luego de cambiar su género de mujer a hombre, siendo el primer caso de este tipo que se registra en el país.

A través de El Mundo, la joven trans dio a conocer su historia en la que una psiquiatra del gobierno le diagnosticó “disforia de género” y la derivó a un psicólogo que dio su aprobación para el cambio de sexo tras 10 sesiones.

El hecho ocurrió en el año 2014 cuando Susana tenía 15 años de edad. Según su relato, apenas cumplió los 18 años, le realizaron una mastectomía (extirpación de pechos) y un año después una histerectomía (la extracción de úteros y ovarios).

La joven cambió su género de mujer a hombre. Foto: Redes Sociales

La joven de ahora 24 años, relató que desde la última cirugía para el cambio de sexo, entró en depresión y se arrepintió. Sin embargo, “ya era demasiado tarde”, confesó.

En la denuncia pública, Domínguez -quien ahora se identifica como mujer-, señala que ninguno de los profesionales tomó en cuenta que podía tener otro tipo de problema y que ni el psicólogo del Servicio Gallego de Salud ni la psiquiatra de la sanidad pública “estudiaron los antecedentes genéticos”.

La joven gallega reclamó además, que los médicos le dicen que ella estaba muy segura, pero no deja de preguntarse: “¿Cómo me dejaron hacer eso?, ¿Cómo podía estar segura de lo que quería?”, explicando que tan solo tenía 15 años.

El diagnóstico incorrecto

El periódico español en diálogo con Susana Domínguez, reseñó que el psicólogo se limitó “solo a trabajar en base al autodiagnóstico” de la joven, quien estaba influenciada por foros de internet.

Luego de indagaciones, los familiares de la joven trans consideraron que la causa de su malestar pudo ser por “rasgos de un trastorno del espectro autista”, detalle que no mencionó el psicólogo implicado, según publica El Mundo.

La chica narró al medio europeo que la respuesta que le dieron los especialistas por el diagnóstico incorrecto, no fue la esperada. La joven transgénero explicó que el psicólogo consideró que fue manipulación: “Llorabas y me manipulaste. Me manipulaste llorando, pero yo ya sabía que el cambio de sexo no iba a hacerte sentir mejor”. La respuesta de la primera psiquiatra, por su parte, fue decir que Susana “estaba muy segura” en su decisión de ser transgénero.

Susana Domínguez Foto: El Mundo

De acuerdo a la reseña de El Mundo, la denuncia de Susana Domínguez y su familia fue interpuesta contra el Servicio Gallego de Salud por un diagnóstico incorrecto de disforia de género, además de la falta de acompañamiento de la chica durante su cambio de género.

Susana, quien se considera una mujer, ya no cuenta con aparato reproductor femenino ni masculino tras haberse sometido al consumo de hormonas masculinas durante años. Ahora, la joven tendrá que iniciar un nuevo proceso donde debe consumir hormonas femeninas para intentar revertir el efecto, al menos parcialmente.

Diversos medios españoles catalogaron el caso de la joven trans arrepentida, como el primero registrado en España, donde los familiares de Susana Domínguez buscan demandar al Estado por la deficiencia del sistema de salud para proteger y orientar a los ciudadanos de la manera correcta.