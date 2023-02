Su amistad con Lali, el dolor por la muerte de su madre y su psicólogo: las cosas que no sabías de la China Suárez.

Si bien todo el mundo la conoce como la China, en realidad tiene descendencia japonesa. “Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó en el programa de Mirtha Legrand.