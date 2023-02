La China Suárez probó platos típicos de Santiago del Estero hechos por la mamá de Rusherking

En pareja hace poco menos de un año, la China Suárez y Rusherking se muestran cada vez mejor. Después de recibir el 2023 juntos durante unas vacaciones románticas en México, ahora decidieron viajar a Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo el cantante.

En la salida, la actriz aprovechó para concer a sus suegros y relacionarse más con las raíces del músico de 22 años. Hace ya algunos días se encuentra en La Banda y tuvo la oportunidad de probar también algunos bocadillos típicos de la cultura local.

China Suárez Foto: Instagram/

Entre ellos se destacó el panchuquer, una preparación clásica que combina los panqueques con un pancho. La ex “Casi Ángeles” compartió en las redes su reacción al probar esta comida por primera vez y aseguró que le gustó mucho, aunque aclaró que en su caso fue con la salchicha vegetariana.

Panchuquer Foto: web

Pero después fue por más y se animó a probar unos platillos caseros hechos por su suegra, Silvia. Se trata de unos bocaditos de morrón y empanadas dulces de batata.

La reacción de China Suárez al probar la comida santiagueña hecha por su suegra

Según contó en una historia de Instagram, en un gesto muy cariñoso, la mamá de Rusherking le llevó comida. Y la China mostró a todos sus seguidores cuando le dio los primeros mordiscos.

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, empezó mientras imitaba la tonada de Santiago. A la vez se escuchaba al intérprete de “Perfecta” que la corregía con las palabras.

Luego enfatizó: “¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata”. Para cerrar, se mostró agradecida con la mujer y aseguró: “Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”.