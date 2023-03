Video: habló la panadera cordobesa que se defendió a cuchillazos de un ladrón armado

Un ladrón robó dos veces una panadería de la ciudad de Córdoba en los últimos días, pero la dueña se cansó y se defendió. Es que, en el segundo caso tomó un cuchillo y protagonizó una violenta escena que quedó registrada.

El primer caso ocurrió el domingo 26 de febrero dentro del local ubicado en barrio La France cuando el malviviente ingresó cerca de las 13.30 y exigió el dinero de la caja. La joven no pudo hacer nada y se lo entregó.

El comercio pertenece a la cadena "Lo más rico". Foto: Lo Más Rico

Al día siguiente, el sujeto volvió a las 19.55 para replicar la escena y ante la negativa de la víctima para dar el efectivo, traspasó el mostrador. De repente, comenzó un forcejeo que fue grabado por las cámaras de seguridad.

“Cuando me pegó para amenazarme yo tomé el cuchillo y lo enfrenté”, expresó la mujer en diálogo con Radio Mitre este jueves. Luego de la brutal pelea, presionó el botón antipánico y salió a buscar al delincuente junto a otros vecinos que intentaron retenerlo, pero finalmente escapó con 40.000 pesos.

La sensación de impotencia que surgió en la panadera

“Fue una impotencia que no pude controlar. Quise hacerme a un lado, pero la emoción me llevó”, contextualizó la joven en diálogo con El Doce. En tanto, reconoció que no fue lo más razonable ya que puso su vida al peligro, pero ponderó que fue el instinto.

“Uno se cansa de trabajar todos los días para los chicos, para uno, para todo el mundo y que te quieran sacar lo poco que tenés. Me cuesta un montón mantener la panadería, entonces los impulsos me llevaron a eso”, concluyó la valiente.