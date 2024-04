Primer simposio de cuidado del corazón en altura en la provincia

El médico cardiólogo Sebastián Galdeano explica, en el marco del Primer Simposio de Cardiología de Montaña en Tucumán, las diferencias que se están estudiando entre la función cardiaca de los pobladores de montaña respecto a aquellos que habitan el llano, su importancia tanto en el tratamiento de patologías como el dengue, así como su incidencia en el deporte. Estos son los tramos más destacados de la conversación entre el especialista y el periodista German Valdez:

--El corazón, ¿cómo está jugando en la pandemia del dengue?

--” Es una muy buena pregunta, el corazón. Los cardiólogos tenemos algunos interrogantes porque el dengue en sus formas severas afecta a las plaquetas. Nosotros en cardiología tenemos numerosos pacientes que están anticoagulados en algunos casos y anti agregados. Entonces tenemos que tener ser muy cuidadosos en el tratamiento de esos pacientes y estar atentos ante cualquier signo de alarma.”

--Qué es lo que se observan hoy ustedes?

--” Que en esos pacientes las plaquetas constituyen un papel fundamental para la coagulación. Cuando sangra un vaso es lo primero que llega al sitio del sangrado y bloquea el sangrado. Se forma lo que se llama un trombo plaquetario, que es lo que ocurre con esta epidemia de dengue, que afecta, en sus formas severas, a los niveles plaquetarios por abajo de lo normal. La consecuencia principal de esto es el sangrado de los pacientes, con los cuales tenemos que tener cuidado. Nosotros como cardiólogos en algunos pacientes que están con enfermedades coronarias o que tienen un stent coronario, indicamos la antiagregación plaquetaria. O sea, ya desde el punto de vista médico bajamos los niveles de plaqueta. Por lo cual si estos pacientes tienen afecciones por dengue puede empeorar su estado clínico y tenemos que estar atentos para la detección precoz de estos pacientes. Y ante los síntomas de enfermedad severa por dengue debemos internarlos o tenerlos monitoreados hasta que estos niveles de plaquetas se recuperen. Normalmente en 3 a 5 días se suelen ir recuperando, pero tenemos que tener mucho cuidado con el sangrado y controlar al sangrado de esos pacientes.”

--Cuénteme de esta actividad cardiológica en los Valles.

--” Actualmente estamos en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y la Sociedad Argentina de Cardiología, distrito Tucumán, organizando el primer simposio latinoamericano de cardiología en altura o de cuidado del corazón en altura. Sobre lo que es el corazón en altura todavía tenemos muchísimos interrogantes; cómo se comporta, cómo es, si es igual al corazón en, por ejemplo, la provincia de San Miguel de Tucumán.”

“Nosotros tenemos ya tres experiencias. Durante tres años hicimos el programa Sonqo Calchaquí en las montañas tucumanas.”

--¿En qué parte?

--” En la región de Colalao del Valle (estamos hablando de 2500 m sobre el nivel del mar), también lo hicimos en la localidad de Cachi, en la provincia de Salta. Luego en Santa María, en Catamarca.”

“Este año nos va a visitar a la provincia los días 26 y 27 de febrero un médico que viene de la localidad de Huancayo en Perú, que está a 3500 m sobre el nivel del mar. También un médico especialista en cardiología del deporte: el doctor Sergio Mauro fue médico del plantel de Independiente, y va a haber referentes locales. Acá está el doctor Roque González el doctor Cayetano Bellomío, con quienes vamos a conversar sobre todo de lo que es el corazón la altura y cómo se comporta nuestro organismo en la altura. Tenemos el ámbito de la facultad de Medicina de Tucumán, donde se va a realizar este simposio, en el Aula Dalma, de la Facultad Nacional de Tucumán.”

--Usted habla del Valle Calchaquí, pero Mala Mala, Ancajuli, todos estos lugares que están acá cerca, en la zona de Raco, ustedes, ¿los están estudiando?

” Lo que hacemos es intentar generar nuevo conocimiento.”

“Uno trata un paciente de acuerdo a, por ejemplo, cuáles son las cifras de presión arterial normal: por abajo de 140-90. Eso se basa en un estudio estadounidense, que es el estudio de Framinghan, donde a toda la población le tomaron cifras de presión arterial y vieron a lo largo del tiempo quiénes se morían anticipadamente respecto al resto, y pusieron un punto de corte. Ese punto de corte es el valor de presión arterial por arriba de 140 90. De ahí en más se establecen todas las guías cardiológicas a nivel mundial: que arriba de 140-90 se considera hipertensión arterial y baja el método para decir: todas las personas tienen que tener menor de 140- 90. La localidad esa no es de montaña, entonces, en la montaña, los valores de presión arterial surgen como interrogante: ¿Deben ser igual al llano? ¿Tiene características diferentes el poblador de montaña? Esos son los interrogantes que intentamos explicar realizando estudios de muestreos poblacionales y luego juntarnos con otros profesionales, que es lo que estamos haciendo en el ámbito de la facultad de medicina, para ver si estos resultados se replican en otros lugares y podrían generar quizás en un futuro nuevo conocimiento.”

--¿Cómo funciona el corazón en la altura de Bolivia? En La Paz fundamentalmente.

--” Es una excelente pregunta todo lo relacionado con el ámbito del deporte, porque uno en el deporte lo que intenta es competir con otros, uno va en competencia y quiere ganar en la competencia. Hay lugares como es La Paz, que, en algún momento, a nivel de la FIFA, se decía que quien competía en La Paz podía tener ventaja deportiva. No se pudo demostrar pero los médicos sabemos que es distinto. Desde los años `70 el mensaje cardiológico cambió. Anteriormente se decía que había que aclimatarse y estar, durante un mes, por ejemplo, en altura para adaptar todo el organismo. Hubo quienes proponían (médicos inclusive) transfusiones de glóbulos rojos, porque se veía que la población de altura tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que una persona que vive en el llano, que tiene que subir a la altura. Eso se decía en los años `70 en los años `80. Cuando venga el doctor Mauro le voy a decir que cuente lo de la “selección fantasma”, la Selección Argentina. Y actualmente lo que le pasó a Atlético Tucumán. Tienen que estar lo más cerca del partido en la altura. Por eso casi no llega a jugar en Quito, porque tomó el avión lo más lo más cercano al partido de fútbol, para jugar y retirarse. Ese es el concepto actual. Ya no se les da la Transfusión de glóbulo rojos, ya no está más. Hay algunos que dan Sildenafil, que es un vaso dilatador pulmonar, intentando bajar las presiones pulmonares y adaptarlo mejor al organismo a la altura. Hay quienes dan oxígeno la famosa foto de Lavessi, cuando Argentina gana en la altura de La Paz, en el vestuario entregando oxígeno a los compañeros.”

“Pero todavía mucho desconocimiento en esto, sabemos que es distinto.”

“Las terapéuticas cambiaron completamente. Porque en el `86 la Argentina fue la primera selección que viajó a Azteca para estar aclimatada. Ahora tenés que jugar en altura y llegar lo más rápido posible y retirarte al llano. Cambió mucho.”