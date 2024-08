Medina Ruiz se reunió con representantes de la Fundación Endo Guerreras

Las “Endo Gerreras fueron recibidas por el titular de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, para discutir estrategias en el tratamiento de la endometriosis y garantizar el tratamiento oportuno.

La subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul, explicó que el programa surgió hace dos años para apoyar, proteger y fortalecer el diagnóstico, tratamiento y cobertura farmacológica de esta enfermedad crónica e invalidante, que puede comenzar desde la primera menstruación. Tucumán cuenta con la Ley de Endometriosis y actualmente hay 200 mujeres en el sistema público con esta patología.

Al respecto, la profesional expresó: «Este programa trata de apoyar, proteger y fortalecer el diagnóstico, tratamiento y la cobertura farmacológica, porque es una medicación muy cara».

Asimismo, Majul detalló que se busca disminuir el impacto económico del tratamiento en las pacientes: «Si estas mujeres no toman la medicación, que no es cualquier anticonceptivo, no pueden hacer nada por el dolor invalidante. Queremos darles una mejor calidad de vida», aseguró. La funcionaria destacó la continua capacitación del personal médico, indicando que el diagnóstico puede ser realizado por cualquier médico clínico.

A su vez, Claudia Arrieta, representante de la Fundación EndoGuerreras declaró: “Estamos tratando de concretar eventos para seguir concientizando y visibilizando sobre endometriosis. La idea, es realizar charlas informativas, capacitar a los médicos y trabajar en artículos de la ley para poder reglamentar, sobre todo el de medicación, para favorecer a todas las pacientes que tienen endometriosis para ver si les pueden brindar mayor cobertura. Trabajamos, con el Gobierno de la Provincia, el Subsidio de Salud y el Ministerio, para poder avanzar y empezar a ayudar a cada paciente que lo necesita”.

La referente explicó: “Soy paciente con endometriosis y estoy en la fundación hace varios años. Siempre, nos reunimos con el Ministerio de Salud, con el ministro Luis Medina Ruiz, que nos reciben excelente, tratando de solucionar y avanzar para poder seguir contando con los beneficios para cada paciente, tratamiento oportuno y diagnóstico a tiempo”.

“El 6 de septiembre realizaremos un evento con un profesional de Córdoba, el doctor Humberto Dionisis, que viene a Tucumán para dar una charla informativa para todo público sobre endometriosis”.

«Hoy, las pacientes con que padecen la patología cuentan con varias herramientas, una es el Programa Provincial de Endometriosis, que lo tenemos hace dos años, donde cada paciente que no tiene cobertura médica recibe la medicación gratuita, donde se trabaja en el diagnóstico temprano y el tratamiento gratuito. En aquellos que tienen obra social, en este caso, Subsidio de Salud, se está trabajando ahora en los artículos nuevos, para que cada paciente tenga la cobertura en el tratamiento y las prestaciones correspondientes», finalizó Arrieta.