Armar un menú semanal: tener organizado qué comer y lograr encontrar un menú semanal que se adapte a las necesidades particulares evitará caer en tentaciones de último minuto o comidas rápidas que no son saludables. De la lista de comidas que anotes es importante revisarla para ser realista y sincero con uno mismo y no proponerse comidas muy complejas que luego te frustres por no poder hacerlas.