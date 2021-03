A una semana de la desaparición y posterior femicidio de Macarena Blanco, los vecinos del edificio donde encontraron el cuerpo de la joven de 28 años pidieron más seguridad en el lugar. Hasta el momento hay tres hombres detenidos: Aarón Zarate, de 18 años, acusado de ser el autor material del crimen, también el dueño del departamento y un taxista, ambos investigados por una supuesta vinculación a la trata de personas. La pareja de Macarena también estaba preso pero quedó libre el miércoles.

El portero del edificio ubicado en Alvarado al 1700 contó que el trabajó hasta el sábado al mediodía y que no escuchó ni vio nada extraño, incluso destacó que limpió los pasillos y no vio manchas de sangre. Según las pericias, el femicidio se habría cometido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, sin embargo la Policía encontró el cuerpo el domingo al mediodía. El portero, que ese día estaba de descanso, facilitó el acceso a las cámaras de seguridad del edificio, que fueron claves para detener a Aarón Zarate.

El encargado del mantenimiento del edificio también contó que el departamento donde asesinaron a Macarena vivió una familia, y que luego quedó en manos de una inmobiliaria que los alquilaba temporalmente. Los vecinos aseguran que no conocían a la víctima. “No hay mucho que contar porque no conocían (los vecinos) a la chica, ni yo la conocía. La vi ese día viernes cuando bajó, vino el remisero (que ahora está detenido) y ella se quedó conversando con él un ratito y yo me metí adentro”, relató una persona.