La pandemia sigue, las variantes del coronavirus hacen que no se baje la guardia y se avance con la vacunación en todo el país; por es ahora la localidad salteña de Tolar Grande exige a sus visitantes que presenten el carnet de vacunación.

//Mirá también: La historia de la perrita que quedó varada en Salta tuvo un final feliz

Los turistas que no estén vacunados contra el COVID-19 no podrán ingresar a Tolar Grande; aunque hay una alternativa: presentar un PCR negativo con hasta 72 horas “de antigüedad”. Quien no cuente con el carnet sanitario o el test, no podrá ingresar a la localidad.

#Fuideviaje a Ojos de mar, en Tolar Grande. (Foto: Guillermo Conde)

Esta medida fue aprobada por el Concejo deliberante, luego de que lo propusiera el intendente Sergio Villanueva; apoyado por el Comité Operativo de Emergencia. Vale aclarar que actualmente la circulación es libre en todo el país y esta es la primera localidad de Salta que toma esta restricción.

El carnet podrá ser presentado tanto en papel como digital a través de las Apps del Gobierno nacional. El turista solo podrá ingresar con los comprobantes de reserva previas.

Tolar Grande tiene vayas en los accesos. QuePasaSalta

Además de esta medida, en Tolar Grande la actividad comercial está permitida hasta las 23.30 horas, con aforo del 50%; y las reuniones sociales están habilitadas hasta 20 personas.