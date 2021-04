Luego de que el Concejo Deliberante de Salta Capital aprobara el aumento del montó mínimo sobre las multas a conductores que manejen alcoholizados, el presidente del Tribunal Administrativo de Faltas, Christian Abdenur, opinó que habría que avanzar sobre la sanción penal del arresto para las personas que reincidan en el delito de manejar en estado de ebriedad. Su declaración generó posturas dispares entre los ediles.

El concejal Ángel Causarano expresó que la propuesta de Abdenur puede ser una solución pero apuntó principalmente a la educación vial. “Creo que si no educamos, que es lo más importante, colocando educación vial desde la escuela como materia obligatoria, y si no ponemos una buena escuela de educación vial, no avanzaremos”, expresó a El Tribuno.

Susana Pontussi consideró que hay que mejorar los controles. “Creo fundamentalmente que si no hemos resuelto aún el tema de la conciencia en cuanto a manejar en estado de ebriedad, la cuestión pasa más por una cuestión de efectivo control que de multas. Hay que mejorarlos”, destacó.

Por su parte, el concejal Jorge Altamirano enfatizó que tiene que haber sanciones más severas a los conductores alcoholizados reincidentes pero pensando de manera racional. “Nosotros no tenemos ningún tipo de competencia para determinar la libertad o no de una persona. Habría que modificar el Código Penal, lo cual no está dentro de las facultades que tenemos”, dijo.