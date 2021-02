“¿De casualidad, tenés diez pesos?, preguntó Santiago Maratea este martes a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. “Es para comprar una ambulancia”, contestó y llamó la atención del público. Su idea de comprar una camioneta, transformarla y donar a la comunidad wichi de Salta conmocionó al público que, en tan solo cinco horas, logró recaudar un millón de pesos.

El inesperado pedido tenía su lógica: es que el influencer, que cuenta con más de 600 mil seguidores, entiende a la perfección que las redes sociales son el nuevo talismán. Es por eso que, a través de un video publicado en sus historias, Maratea explicó que si 200 mil personas donaban esa pequeña pero significante suma de plata, alcanzarían el objetivo deseado: dos millones de pesos.

“Tengo un poco de emoción y un poco de vértigo”, señaló al anunciar la colecta. Y agregó: “Es una locura que los influencers y sus seguidores drogadictos se puedan llegar a organizar a la vez y comprar una ambulancia para una comunidad que el estado olvida”.

Y recalcó: “Hace años y gobiernos que nadie se encarga de la comunidad wichi. Hay que resolverlo hoy”.

A través de las historias, Maratea explicó paso a paso cómo debía hacer la gente para poder transferir al menos diez pesos a una persona llamada Omar, con quien acordó acercar la ambulancia hasta Salta. Mientras tanto, la colecta crecía a pasos agigantados hasta alcanzar una cifra que el influencer no se imaginaba.

Si bien se mostró motivado, la figura de Instagram admitió que la propuesta también le generaba miedo. “El impacto que podemos tener es real, es muy fuerte y está en la calle. Me emociona. ¿Y si no llegamos? Yo me volvería loco”, señaló.

Sin embargo, la colecta tuvo buenos resultados. Incluso hasta la China Suárez reaccionó al respecto. “Acabo de amanecer y estoy viendo las historias de Santi Maratea y la movida que está haciendo para conseguir la ambulancia, así que chequeen sus historias”, dijo la actriz a través de su cuenta de Instagram. ¿Será este el impulso para que más personas se sumen y poder terminar de recaudar los fondos necesarios?