Maratea habló luego de que la IGJ dijera que su fideicomiso era “irregular”: “Todo lo que hacemos es legal”

En la mañana de este miércoles, la Inspección General de Justicia se pronunció respecto del fideicomiso de Santiago Maratea, destinado a recaudar fondos para pagar deudas de Independiente, señalando que era “irregular e ineficaz”. A última hora de la jornada, el influencer explicó su versión de los hechos.

El descargo de Maratea Foto: Instagram

“Santi Manotea es tendencia porque IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades. Ahora les preguntó, ¿alguien leyó cuáles son las irregularidades que marca? Jajajaj lean, chicos. Spoiler alert: están quedando como unas ridículas”, escribió Maratea.

Luego, mediante sus historias de Instagram repasó, según su versión, como se dieron lo hechos. “En este país, a veces la verdad es poco creíble. No me estoy defendiendo. Pero lean lo que la IGJ mandó para no quedar como unos boludos”, dijo luego de comentar que había pasado el día de reunión en reunión y no había podido leer con detenimiento lo que se dijo en los medios.

Maratea señala que como ni él, ni “Pepe” Santoro, ni Diego (otro integrante del fideicomiso) viven en Capital Federal no tenían la obligación de inscribirse en el IGJ.

“Pero nos presentamos de buena voluntad. Teníamos que presentarlo el 29 y lo presentamos hoy, 31. Esos dos días de demora marcaron la irregularidad de la que se habló todo el día”, indicó.

“A la mañana lo presentamos, a las 13 nos llegó la carta de la irregularidad y a las 13.15 nos llegó el mensaje que ya estaba normalizada la situación”, agregó. .

Para cerrar, el influencer agregó que decidieron presentar los papeles con la Escribanía Cesaretti. “Pusimos un escribano porque no tenemos nada que ocultar. Todo lo que hacemos es legal”, concluyó el joven.

En cuanto a la recaudación, dio a conocer que el monto ya es de 811.439.019 pesos. Como el dólar oficial está a $ 249, son US$ 3.258.791. También se juntaron 4.230.000 pesos por la subasta de camisetas de jugadores (16.987 dólares).