Salta recordó con dolor cuando Silvina Luna bailó por los niños de las comunidades originarias de Pichanal

Mientras hace 14 años atrás la televisión argentina aplaudía al ritmo de la música los pasos de Silvina Luna en el Bailando 2009, en la actualidad llora su muerte. En aquel entonces, la actriz luchó por los niños aborígenes de una escuela de Pichanal, Salta.

Si bien su salto a la fama se dio tras ingresar (e incluso quedar entre los finalistas) de la segunda edición de Gran Hermano Argentina, ese pase por el programa de Marcelo Tinelli la volvió a acercar a lo más alto.

Al tiempo en que mundo del espectáculo la llora este 2023, también recuerda esos años dorados de la modelo rosarina. En aquel entonces, Luna se subió al escenario del ‘Bailando por un sueño’ y dio lo mejor de sí misma para la Escuela Juan XXIII, ubicada al norte de la provincia.

Salta recordó cuando Silvina Luna bailó por los niños de las comunidades originarias de Pichanal. Foto: Eltrece

Bailó con el objetivo de poder mejorar las instalaciones de dicho establecimiento educativo, ubicado en la localidad de Pichanal, al que concurren niños de la comunidad indígena -avaguaraníes y coyas-. El edificio presentaba serios daños estructurales: no había gas, por ejemplo, y debían cocinar a leña.

“Silvina es una esperanza, es la esperanza de todos los chicos, tenemos mucha confianza en vos”, expresó la docente Laura Lozano en ese entonces. Con lágrimas en los ojos, relató las necesidades del colegio, mientras sus pequeños estudiantes acompañaban y miraban con admiración a la famosa rosarina.

Cada vez que aquella jovensísima Luna afrontaba un reto complicado, los estudiantes salteños corrían a sus brazos para abrazarla emocionados y con varios carteles. Y si bien avanzó bastante en el programa, finalmente perdió.

Cómo fue el momento en el que el hermano de Silvina Luna decidió desconectarla: “Ya nada respondía”

La actriz y modelo falleció el jueves 31 de agosto a los 43 años en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro, donde estaba internada desde hacía meses. Su muerte fue producto de una mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki.

En 2011, la rosarina se realizó una cirugía en los glúteos con el médico. No obstante, el imputado le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal, y finalmente perdió la vida en agosto del 2023.

En medio del luto, se dio a conocer cómo fue el momento en el que el hermano de Silvina Luna dicidió que ya era hora de no continuar con la internación. En LAM, Ángel De Brito dio algunos detalles de cómo fue el momento exacto en el que pidió que extubaran a la modelo.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel Foto: gentileza

Luego de innumerables recaídas, los médicos le confesaron al hombre que el estado de ella era irreversible. “Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”, aseguró De Brito.

En este sentido, el periodista de espectáculos añadió: “Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”. Es así como el jueves en horas del mediodía se desconectó a la rosarina y a los minutos falleció.