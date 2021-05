Este jueves 27 de mayo la obra privada de la ciudad de Salta puede volver a sus actividades normales bajo un estricto protocolo, luego de que las mismas fueran restringidas en el marco de las medidas establecidas por la emergencia sanitaria en los departamentos de la provincia de alto riesgo epidemiológico.

Elias Chihadeh, el vicepresidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta lo adelantó en diálogo con Profesional FM. Detalló que las 36 empresas que estaban paralizadas cuentan con más de 4.500 empleados directos, lo cuales no podían trabajar ni cobrar durante el confinamiento.

Construcción en Salta\u002E

Chihadeh sostuvo que desde el sector consideran que el error estuvo en confinar a las personas en lugar de conseguir más vacunas. Además, remarcó que la obra pública tenía permitido seguir trabajando, y deberían haber sido contemplados de la misma forma.

En esto coincidía el reclamo de estos días de Juan Carlos Segura, el presidente de la Cámara, quien también agregó que el 70 % de las obras realizadas en Salta pertenecen al sector privado y las restricciones en el sector significaban que más de 4.500 empleados quedaban sin trabajo. Segura también remarcó que el sector público trabaja con un protocolo específico para no contagiar, y no se entendía que no se permitiera lo mismo para la obra privada.