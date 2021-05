En una instancia donde todavía no se sabe si se realizarán los tradicionales fogones y desfile en honor a Güemes, se desató una polémica entre el historiador Miguel Ángel Cáseres, y el director General de la Comisión del Bicentenario, Alberto Barros. El primero aseguró que en 10 años la comisión no hizo gestiones para que los salteños recuerden y homenajeen al Héroe Gaucho. El segundo salió al cruce.

Miguel Ángel Cáseres El Tribun | El Tribuno

“No hubo planificación, 10 años estuvieron cobrando para planificar el Bicentenario, ¿y dónde están? ¿Dónde está esa Comisión? No me interesa lo que cobraron sino lo que planificaron, ¿Dónde está el plan A, B y C?”, recriminó Cáseres en Radio Aries. Barros, por su parte, le respondió que le resulta raro que el historiador se exprese de esa manera porque había sido parte de la comisión. “La Comisión del Bicentenario ha sido un granito mas de arena en esta reivindicación de Güemes a lo largo de estos año. Evidentemente (Cáseres) no está bien informado”, arremetió.

Director de la Comisión de Bicentenario de Salta viral | viral

Barros también enumeró algunas acciones que vienen haciendo en los 13 años de la Comisión. “Se ha desarrollado la entrega de esculturas de los próceres, visitamos escuelas, distribuimos cartillas en todo el país, libros con títulos propios, jornadas, talleres, pusimos el nombre de Güemes a plazas y Salas, se trabajó en el feriado nacional, en el documental que se emitió por el canal Encuentro, por citar ejemplos”, detalló. “Teníamos actos programados para esta semana en Jujuy, Tucumán, Córdoba y Salta y se fueron cancelando por las disposiciones para la contingencia de la pandemia”, concluyó.