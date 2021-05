Las nuevas restricciones a causa de la pandemia por coronavirus afectan a distintos sectores de forma importante, pero dentro de las obras del sector privado crece la preocupación. Un gran número de personas se ve afectado por las nuevas medidas, y en la provincia el 70% de las obras realizadas pertenecen al sector privado.

Así lo comunicó Juan Carlos Segura, el presidente de la Cámara en diálogo con Informate Salta, expresando que según el último decreto la obra pública puede trabajar de forma normal, pero la privada está completamente restringida. Sostuvo que se trata de un despropósito, puesto que ambos sectores trabajan con el mismo sistema, por lo que no debería contagiar ninguno de los dos.

Explicó también que el año pasado Salta fue una de las primeras provincias que pudieron reactivar la obra privada, tras crear una multisectorial. Por las nuevas restricciones, buscan elevar un escrito al gobernador puesto que la obra privada es uno de los mayores ingresos de la provincia: el 70 % de las obras realizadas en la provincia pertenecen al sector privado.

Construcción en Salta\u002E

Se calcula que alrededor de 4.000 personas no pueden trabajar a causa de esta situación; no pueden trabajar, tampoco cobran, y no tienen forma de mantenerse. El presidente de la Cámara sostuvo también que tanto el gobierno Nacional como el Provincial no planificaron debidamente para esta segunda ola, lo que afecta a los trabajadores.

Finalmente, el representante sostuvo que el sector atraviesa una profunda crisis desde la gestión de Mauricio Macri, que se vio incrementada por la pandemia. Sostuvo que el sector público también está tardando en recuperarse, puesto que dependen del pero que el mismo no los provee del dinero de los convenios firmados, por lo que no pueden encarar las obras a realizar.