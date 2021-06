En Campo Santo, la asociación civil sin fines de lucro Construyendo Futuro pudo realizar el sorteo de su segundo bingo televisado. Con una gran respuesta positiva de la comunidad, pudieron vender todos los números disponibles en poco tiempo.

Este bingo es de bajo costo, lo que significa que Enreja le permite a esta asociación no pagar los impuestos correspondientes. Por otra parte, la cantidad de cartones a la venta no puede superar los 2.000, y el precio no puede superar los $ 100. Lo recaudado podría superar los $ 90.000, y será invertido para poder castrar a los perros callejeros, así como también otros animales cuyos dueños no cuentan con los recursos necesarios para afrontar los gastos de esta operación.

El objetivo es disminuir la cantidad de perros callejeros abandonados (Antonio Carrizo/Archivo).

Construyendo Futuro se creó en el 2015 para brindar ayuda al bien común de la población, sea desde lo deportivo, lo cultural o la salud social. Especialmente, desde hace dos años se dedican de forma definitiva en la disminución de la cantidad de perros abandonados en la calle, o que no cuentan con una debida atención de sus dueños.

Una de estas formas de colaborar fue programar castraciones masivas con grupos proteccionistas de animales. Luego de ser rescatadas y castradas, muchas mascotas lograron encontrar un nuevo hogar. Aunque es importante castrar a los animales para disminuir la cantidad de cachorros abandonados, el costo de cada operación significa un problema para las familias de las mascotas.