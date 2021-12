El Centro Socialista Rafaela emitió un comunicado sobre el fallo de la deuda que favoreció a la Provincia de Santa Fe. A continuación, su transcripción:

Desde el PS celebramos el nuevo fallo de la Corte Suprema. Reconocemos la decisión del entonces gobernador Hermes Binner por llevar adelante este reclamo y pedimos que el dinero reintegrado se destine a obras del Plan Estratégico, como la terminación del hospital regional de Rafaela. Entendemos importante que el Concejo Municipal se expida.

Recibimos con gran expectativa la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado Nacional la devolución de unos 100 mil millones de pesos a la provincia Santa Fe por la detracción de fondos coparticipables.

Todo esto encuentra un antecedente importante que queremos destacar, ya que el 17 de marzo de 2010, y con la impronta que lo caracterizaba, - de diálogo, respeto por la institucionalidad y convocatoria a distintos actores sociales y políticos-, el entonces Gobernador Hermes Binner llevó adelante el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la detracción de los recursos santafesinos del 15% de la coparticipación federal de impuestos, que realizaba a esa fecha el Gobierno Nacional, para destinarlos a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Ese día histórico, tuvo la participación y representación de todos los sectores de la política santafesina. El entonces gobernador Binner, estuvo acompañado por el ex gobernador Jorge Obeid, por quienes se desempeñaban como senadores nacionales, Rubén Giustiniani y Carlos Reutemann, entre otros legisladores nacionales y provinciales. La delegación oficial de Santa Fe, contó también con la presencia de la vicegobernadora, Griselda Tessio; el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; y los ministros de Economía, Ángel Sciara; de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Rodríguez; y de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero.

Esta lucha y este reclamo prosiguieron durante los gobiernos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

En declaraciones recientes el ex gobernador Bonfatti ponderó “la grandeza de Hermes Binner de llevar este reclamo de los santafesinos cuando no eran pocos los que afirmaban que era imposible que se haga justicia” y agregó que “si bien había un reclamo administrativo del ex gobernador Jorge Obeid, la gran decisión política fue llevar este reclamo ante la CSJN, paso que después dieron las provincias de San Luis y Córdoba”.

Vale recordar que la Corte Suprema ya había fallado a favor del Estado provincial el 24 de noviembre de 2015 ante una “acción declarativa de inconstitucionalidad” instada por Santa Fe contra el Estado Nacional, pero aún no se había cuantificado el monto a reintegrar

Hace un par de días, la Corte Suprema se expidió a favor de Santa Fe, con el reintegro de 100 mil millones de pesos que se adeudaban.

Para continuar con la voluntad política de entonces, pero sobre todo con la expresión popular de referentes institucionales que a lo largo de toda la provincia se expresaron en las Asambleas Ciudadanas impulsadas por el gobierno del Frente Progresista, reafirmamos desde el más absoluto convencimiento la necesidad de escuchar lo planteado en el Plan Estratégico Provincial, los proyectos estratégicos formulados, y la importancia de que el dinero que llegue a Santa Fe sea destinado a obras públicas.

Una de las obras emblemáticas formuladas en nuestro Plan Estratégico, reforzada en las asambleas ciudadanas, fue la del hospital regional para Rafaela.

Como socialistas y progresistas, entendiendo la importancia de la defensa del derecho a la salud y el debido acceso a la misma a través de obras de infraestructura y políticas públicas sostenidas en el tiempo, continuaremos insistiendo en la priorización y culminación de esta gran obra, que representó uno de los mayores sueños y anhelos del rafaelino Hermes Binner.

Que la gran visión política de entonces, que hoy encontró eco en el nuevo fallo de la Corte Suprema, se destine a cumplir con un programa serio, coherente y fundamentado que proyectó, planificó y ejecutó las principales obras con que cuenta nuestra provincia. Por ese motivo pediremos al Concejo Municipal de Rafaela que se expida y acompañe este pedido.

Esto debería exceder el color político de cualquier gobierno, poniendo en primer lugar el interés común, la voluntad ciudadana y la búsqueda de ampliación de derechos, con la seriedad con que el Plan Estratégico Provincial fue en su momento valorado y reconocido en nuestro país y por los organismos internacionales que lo avalaron y acompañaron desde el punto de vista técnico y financiero.

Así como todo tiene un comienzo, entendemos fundamental respetar, reconocer y valorar la decisión tomada en su momento por el gran visionario y estadista que fue Hermes Binner. Esa lucha dio sus frutos. Esperamos verla en obras para traer mayores oportunidades, igualdad y dignidad a la ciudadanía santafesina. Sería un justo reconocimiento y homenaje.