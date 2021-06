La situación de pandemia puso en crisis a distintos hospitales de la provincia, y en esta ocasión el San Vicente de Paúl de Orán se puso de cabeza por diferentes razones. Durante la semana, los profesionales sanitarios denunciaron que los reactivos para coronavirus enviados por el Ministerio de Salud de la Provincia estaban vencidos; aunque el ministro Juan José Esteban salió a desmentir estos dichos, se sembró la duda sobre los procedimientos en el nosocomio, además de avivar la llama del conflicto.

En el día de ayer, los médicos del nosocomio tuvieron una escandalosa pelea con la gerencia: hubo un cruce entre Gladys Laime, la gerente del hospital, y Karina Segovia, la jefa de Terapia Intensiva en un programa de radio local al discutir la situación del nosocomio durante la pandemia de coronavirus. La gerente sostuvo que se habilitaría una nueva terapia intensiva para coronavirus, pero la jefa del área la frenó diciendo que hacen falta recursos humanos y materiales para luchar contra la segunda ola en esa ciudad: expresó que no hay camas para los pacientes graves contagiados, y ni siquiera tienen monitores para abrir nuevas salas.

Hospital San Vicente de Paúl, Orán.

Sin embargo, la gerente respondió con la grave acusación de que los médicos quieren cobrar más por las horas de guardia, y se trata de una extorsión de dinero. Tras esta discusión, podría oficializarse la renuncia de Segovia a su cargo. Por otra parte, en el mismo programa donde se enfrentaron las profesionales, un vecino llamó para contar que su madre está internada en el hospital por coronavirus, y que una enfermera le rogó que le lleve la medicación porque no hay. Natalia Martín, la farmacéutica del hospital, negó esta información y aseguró que el nosocomio cuenta con la medicación para los pacientes.

En este contexto, el doctor Gomila anunció en sus redes que pedirá licencia sin goce de sueldo porque acusan a los médicos que hacer estas movidas por dinero, y como sostiene él mismo, desde principio de año no recibe ningún pago por la atención del hogar de ancianos de Orán. Cansado, el profesional sostuvo que no volverá hasta que no haya cambio de ministro o de gerente.

El doctor Gomila hizo su propio descargo en las redes (Facebook Jorge Gabriel Gomila)

Por otra parte, los médicos de guardia de Terapia Intensiva del mismo hospital presentaron la renuncia ante la Gerencia General del nosocomio, tras una reunión acalorada. Denunciaron que el área es la que está en situación más crítica, pero no tiene suficientes recursos humanos ni materiales. Continuarán con sus horarios habituales, pero no cumplirán las horas de guardia, que son las más claves.