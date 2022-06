Un verdadero momento de furia fue el que protagonizó el Chaqueño Palavecino en un show que estaba realizando en la provincia de Salta, cuando agentes de la policía lo interrumpieron y lo bajaron del escenario.

El folclorista daba su presentación en el festival “Vaqueros le canta a Güemes”. Foto: Web.

Era en el contexto de un festival, donde efectivos policiales no dejaron que él terminara su performance. Pronto, el video de lo sucedido se viralizó en redes sociales en las últimas horas.

El incidente en el show del Chaqueño Palavecino en Salta

El cantante de 62 años estaba realizando un show en la provincia de Salta en homenaje al 201° aniversario de la muerte de Martín Miguel Güemes, cuando de pronto, el personal de seguridad del espectáculo “Vaqueros le canta a Güemes”, subieron al escenario con el fin de dar por terminado el acto.

Ante esta situación, el Chaqueño Palavecino tiró el micrófono al suelo y dijo:“Me voy de acá... ganó la policía encargada de acá. Me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos... ¡A mí, no! Yo soy pueblo, hermano”.

El enojo del Chaqueño Palavecino en su show

El motivo por el cual el show habría sido interrumpido, radicó en una cuestión de horarios. Y es que estaba pautado que el Chaqueño Palavecino cerrara el festival. Pero su performance comenzó luego de las 4 de la mañana, y siendo las 6:30 él seguía cantando.

Por eso, la policía local se subió al escenario para que diera fin al show. Cabe destacar que la reunión había comenzado a las 22.00 h.

Ante esta incómoda situación, Palavecino le comentó a los agentes que quisieron bajarlo del escenario: “Que te suban y te corten, ¿para qué diablo venimos?”.

El momento de tensión se vivió cuando el Chaqueño Palavecino evidenció su enojo por tener que bajar del escenario. Foto: Web.

Visiblemente enojado, luego se refirió a que no volvería a participar del evento y lanzó esa frase: “Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos... ¡A mí, no! Yo soy pueblo, hermano”.