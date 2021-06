Leonardo Sánchez lleva poco más de un mes desaparecido, y su familia pasa horas de mucha angustia ante la falta de datos que puedan ayudar a encontrarlo. El 21 de mayo, el hombre de 88 años salió de su casa a bordo de su Renault Scenic Sport Way y no regresó.

“Estamos muy preocupado. No tuvimos más noticias porque no hubo más gente que lo haya visto. El fiscal dio la orden para la búsqueda del auto, se rastrillaron los caminos que podría haber tomado pero la única cámara que lo registró es la del 911, que lo enfoca en la rotonda del Parque Industrial”, contó su hija, Débora, en una entrevista con el periodista Ángel Mansilla de Central Policial –CNN Salta-.

Sánchez es de contextura delgada, tez morena, altura 1,70 metros aproximadamente, cabello canoso, color de ojos marrón oscuro. La última vez que lo vieron vestía una camisa oscura, pulóver marrón escote en v, campera verde, pantalón gris oscuro y llevaba su DNI. Su auto es de color gris, patente IUW- 523 y con un portaequipaje metálico negro en la parte superior.

Su hija también cuestionó el procedimiento de los investigadores. “Durante la primera semana que era la más importante se hizo muy poco. Después hubo rastrillaje y me dijeron que habían pedido las cámaras de seguridad de la estación de servicio de Güemes. Yo fui hasta allá a hablar con el encargado y me enteré que no lo habían hecho. Lo angustiante es que la información de alguna de las cámaras se almacena sólo por dos semanas”, destacó.