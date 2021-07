Ante la falta de respuestas a su reclamo de actualización salarial, los médicos anestesistas del hospital “San Vicente de Paul” del municipio salteño de Orán dejarán de prestar servicios en la guardia del nosocomio a partir de este jueves. Solo cubrirán cirugías programadas.

Los profesionales explicaron que hasta diciembre del 2020 tenían un contrato firmado entre el hospital y la Asociación Salteña de Anestesiología, pero a partir de junio esta última decidió hacerse a un costado al no lograr un acuerdo salarial con el Ministerio de Salud de la Provincia. “Quedamos trabajando como parte de un contrato que aún no se firmó y como no existe no sabemos cómo vamos a cobrar el mes de junio”, señaló el doctor Fadel.

“Pasó medio año. Creo que tuvimos demasiada paciencia. Somos cuatro médicos especialistas y no se imaginan la carga horaria que tenemos”, añadió la doctora Karina Jiménez. Cabe recordar que por otras causas el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal tampoco tiene anestesistas.

Recordamos que el miércoles pasado, una camioneta de una empresa privada que trasladaba medicamentos y vacunas para el hospital de Orán se prendió fuego en la ruta. El incendio se debió a una falla eléctrica en el vehículo, y provocó la perdida total de los insumos necesarios para los pacientes de ese localidad.