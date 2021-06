Leonardo Sánchez lleva casi dos semanas desaparecido. El 21 de mayo salió de su casa, subió a su auto y se fue. Desde entonces lo único que se sabe de su paradero es que circuló por la zona sudeste de la capital salteña porque las cámaras de seguridad del 911 captaron el vehículo, un Renault Scenic Sport Way de color gris. A su familia le llama la atención que se haya ido de esa manera porque nunca salía sólo. Se fue con lo puesto, y tampoco llevó un bolso con una muda de ropa.

“La policía nos llamaba a nosotros para preguntarnos si teníamos novedades”

“Él siempre iba acompañado en el auto, a pesar de que veía bien y tenía buenos reflejos. No sabemos si se llevó dinero”, contó su hija Débora en CNN Salta. La mujer recalcó, además, que la Policía se demoró en activar el protocolo de búsqueda. “Se tardaron mucho en implementar los protocolos de búsqueda. Al principio no nos tenían muy informados, la policía nos llamaba a nosotros para preguntarnos si teníamos novedades, y desde la fiscalía recién se comunicaron una semana después. Era angustiante saber que nosotros buscábamos y la Policía no. Yo tenía que estar preguntando qué hicieron”, finalizó.