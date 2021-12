A días de haber asumido como concejal, Soledad Gramajo declarará el martes 21 de diciembre a las 10 de la mañana con el objeto de exponer ante la Comisión su versión sobre el video en el que se la ve conduciendo un vehículo en aparente estado de ebriedad.

Esta mañana la Comisión de Disciplina se reunió en la Sala de Presidentes del Concejo Deliberante, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, la cual está presidida por el titular del cuerpo, Darío Madile, e integrada por los presidentes de los diferentes bloques políticos.

Soledad Gramajo, la concejala de Salta que manejó borracha y "upa" de una persona.

Durante el encuentro, los presentes acordaron de forma unánime aceptar la nota presentada por el bloque Juntos por el Cambio + en la que solicita la conformación de la Comisión y evaluar el procedimiento a seguir.

El encuentro contó con la presencia de los presidentes de bloque José García (UPS), José Gauffín (JC+), Alberto Salim (UCR) y Paula Benavides (SI). También estuvo presente el secretario Legislativo, Gerónimo Amado.

Los videos de la polémica

En las imágenes que se dieron a conocer, aparece Gramajo dentro de un auto, en el asiento de conductor, sentada sobre un hombre.

Con una mano toma el volante del vehículo y con la otra mete la llave para arrancar, antes de comenzar la marcha entre las risas de los testigos. Luego manipula la palanca de cambios. Al menos dos mujeres van en la parte de atrás, una de ellas, filmando la escena.

“Sole, ¿qué hacés? ¿Sabés dónde están los cambios, Sole? Meté el cambio, dale”, le dice una de sus acompañantes en el auto, que grabó la escena.

“Esto es increíble: ¡manejando de a dos!”, se escucha decir, entre las carcajadas, desde la parte trasera del coche.

Con el auto en movimiento, Gramajo, que alterna el control del volante con su compañero, advierte que se le cayó el teléfono. “Dejalo ahí el celular ¡Frená! Buscá el celular”, se escucha en el video, que dura 38 segundos.

“Ya está, ya fue. Van a ser las doce. Dale, así buscamos alcohol”, le ruega, apurada, una de las mujeres que la acompañan en el auto.

Apenas se viralizaron los videos, Gramajo se excusó diciendo que es “un video viejísimo” y que es “una manipulación política”. “Por supuesto que no es de ahora. No era jueza de Faltas en ese momento”, aseguró y dijo en declaraciones a “A24″ que no recordaba “de cuándo es”.