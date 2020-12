En una sesión maratónica, que terminó en la madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la atención post aborto. Obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. El próximo paso será su tratamiento en el Senado.

De los siete diputados que representan a Salta en el Congreso, cuatro votaron en contra. Ellos son Virginia Cornejo, Martín Grande, Andrés Zottos y Miguel Nanni. A favor votaron Alcira Figueroa, Lia Caliva y Lucas Godoy.

Andrés Zottos, quien fue vicegobernador de Salta, justificó su postura al afirmar que el aborto es el camino más fácil y que no va a solucionar el problema de fondo. “Tenemos que apostar a un trabajo entre todos para solucionar los problemas de fondo y eso es política de prevención, invertir en educación, es el camino más largo pero el más efectivo, el aborto no es efectivo”, sentenció.

Por su parte, Fabián Nanni cuestionó que el aborto se trate como si fuera el único problema que hay en el país, y coincidió con Zottos al afirmar que la interrupción del embarazo no es una solución a las desigualdades que sufren las mujeres. “No creo que la salida sea suprimir una vida para otorgar un derecho”, dijo. “Considero que la vida está garantizada desde su concepción. La vida a partir de que se convierte en un embrión ya es una persona que tiene derechos”, argumentó Virginia Cornejo.

Entre las posturas a favor, el diputado Lucas Godoy detalló que no cree que los que están a favor del aborto desprecien la vida, y que los que están en contra sean retrógrados, y remarcó que el aborto es una realidad. “Yo estoy en contra del aborto, es un hecho trágico, traumático. Pero estoy a favor de su despenalización, estoy a favor de su atención en el marco de la salud pública. Creo que se trata de un hecho que debe ser dejado afuera de las represión del código penal. La mujer que interrumpe un embarazo no es una criminal”, explicó.

Verónica Saliva detalló que el aborto es un tema de salud pública. “El movimiento de mujeres viene luchando para poder tener servicios de salud sexual y de procreación responsable de la más alta calidad. Cuando vamos a los servicios de salud no tenemos un médico, un ginecólogo, no hay anticonceptivos, no hay preservativos, no se entregaban los inyectables”, opinó.

En su exposición, Alcira Figueroa, hizo referencia a las cifras provinciales sobre mujeres muertas por abortos clandestinos, y al precario sistema de Salud en Salta. “La provincia de Salta demoró más de diez años para aceptar la educación sexual integral en las escuelas. Tenemos los mayores índices de mujeres muertas por aborto y tenemos el segundo lugar en cantidad de abortos clandestinos”, enumeró.